Ankara Beypazarı'nda geyik, ayı ve yaban domuzu fotokapanlarla görüntülendi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesi ve çevresindeki ormanlık alanlar, geyik, ayı ve yaban domuzu gibi çeşitli yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

Bölgede yürütülen çalışma kapsamında, ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatına ait bazı türler görüntülendi.

Çalışmada, Beypazarı ormanları ve çevresinde yaşayan geyik, ayı ve yaban domuzları kayıt altına alındı.

Doğal yaşam açısından zengin bölgeler arasında Eğriova Yaylası, Uruş ve Karaşar çevresi ile Keltepe'nin öne çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA