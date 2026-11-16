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Beypazarı'ndan 27 Kasım'da umreye gidecek 180 kişilik kafileye seminer verildi

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Beypazarı'ndan 27 Kasım'da umreye gidecek 180 kişilik kafileye seminer verildi
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Beypazarı İlçe Müftülüğünde umreye gidecek vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi. İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, 180 kişilik kafilenin 27 Kasım'da yola çıkacağını ve tamamının Beypazarı'ndan olduğunu belirtti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde umreye gidecek vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi.

Beypazarı İlçe Müftülüğünde yapılan seminere, Ankara İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, müftülük yetkilileri ve umre yolcuları katıldı.

Ankara İl Müftü Yardımcısı Arcaklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, umrede vaktin ibadetle geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İlçe Müftüsü Süsün ise kafilenin 180 kişiden oluştuğunu ve 27 Kasım'da umre yolculuğuna çıkacaklarını belirterek, "Kafilemizin tamamı, din görevlileri de dahil olmak üzere Beypazarı'mızdan. Aramızda genç hafız adaylarımız da olacak. Bugün de düzenlediğimiz seminerle umrecilerimize ziyaret kapsamında yapacakları ibadetleri anlattık." diye konuştu.

Kaynak: AA
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