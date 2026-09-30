Beypazarı İtfaiye Amirliği, Ankara Beypazarı'nda 10 muhtara teşekkür belgesi verdi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Beypazarı İtfaiye Amirliği, yaz döneminde yangınlara karşı özveriyle çalışan muhtarlara teşekkür belgesi verdi

İtfaiye Amirliği tarafından Beypazarı Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen törenle 10 mahalle muhtarına teşekkür belgeleri verildi.

Beypazarı İtfaiye Amiri İlhami Karaaslan, programda, "Özverili çalışmalarınız ve destekleriniz için biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA