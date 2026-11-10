Ankara Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, bölge beyaza büründü

Ankara Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, bölge beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerindeki yayla ve mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle bölge beyaza bürünürken, etkili olan bölgelerde kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan yayla ve mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı