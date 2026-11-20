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Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçe görüşmelerinde Beypazarı Belediyesi 2027 bütçesinin, 1 milyar 650 milyon lira olarak kabul edildiği bildirildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Beypazarı'nın 2027 yılı bütçesinin oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Bütçenin ilçenin gelişimine, hizmetlerin sürdürülmesine ve geleceğe yönelik projelere katkı sağlayacağını belirten Kasap, "İlçede halkımız ve mahallelerimiz için birtakım çalışmalar yapmanın çabasındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA