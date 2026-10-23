Beypazarı'nda geyiğe çarpan araç sürücüsüne rapor tutuldu, geyik telef oldu

Beypazarı'nda geyiğe çarpan araç sürücüsüne rapor tutuldu, geyik telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı'nın Nallıkaşı bölgesinde seyir halindeki bir araç, yola çıkan geyiğe çarptı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri geyiğin telef olduğunu belirlerken, sürücü hakkında rapor tutuldu.
Beypazarı'nda bir aracın çarptığı geyik telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Beypazarı'nın Nallıkaşı bölgesinde seyir halindeki araç, yola çıkan geyiğe çarptı.
Olay yerine jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri sevk edildi.
Hayvanın telef olduğu belirlenirken, sürücü hakkında rapor tutuldu.
Kaynak: AA