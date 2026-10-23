Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beypazarı'nda geyiğe çarpan araç sürücüsüne rapor tutuldu, geyik telef oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı'nın Nallıkaşı bölgesinde seyir halindeki bir araç, yola çıkan geyiğe çarptı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri geyiğin telef olduğunu belirlerken, sürücü hakkında rapor tutuldu.

Beypazarı'nda bir aracın çarptığı geyik telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Beypazarı'nın Nallıkaşı bölgesinde seyir halindeki araç, yola çıkan geyiğe çarptı.

Olay yerine jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri sevk edildi.

Hayvanın telef olduğu belirlenirken, sürücü hakkında rapor tutuldu.

Kaynak: AA
Bu haber 56 sitede yayınlandı.
İsraillilere şok saldırı! Netanyahu tam abluka talimatı verdi

Batı Şeria'da Netanyahu'yu tutuşturan olay! Anında talimat verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya'da Casanare gişelerine bomba yüklü araçla saldırıda 4 kadın yaralandı

Saniyeler önce böyle kaçtılar! Çok sayıda kadın yaralı
Sel dehşeti bu kez Güney Amerika'da yaşandı: Ülkenin başkenti sular altında

Ülkenin başkenti sular altında: Otomobiller bile akıntıya kapıldı!
Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada

Kiliseye kanlı baskın! 7 ölü var, saldırı anı kamerada
Doğada bedavaya yetişiyor! Bir köyün geçim kaynağı oldu

Doğada bedavaya yetişiyor! Kaynatıp 750 liradan satıyorlar
Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü

Küçük kızı taciz eden sapık sert kayaya çarptı
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler

Kiliseye korkunç saldırıda yeni görüntüler! Acımadan vurdular
12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular

Anne alışverişe gitti, minik kızı ölümden komşular kurtardı!