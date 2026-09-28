Ankara Beypazarı'nda servis sürücülerine cep telefonu uyarısı yapıldı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine yönelik eğitim düzenledi.

Jandarma ve polis ekiplerince Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, sürücülerin dikkat etmesi gereken kurallar anlatıldı.

Öğrenci bindirme ve indirme sırasında yapılması gerekenler, emniyet kemeri ve trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, seyir halinde cep telefonu kullanımının kaza yapma olasılığını 4 kat artırdığını ifade etti.

Kaynak: AA