Ankara Beypazarı'nda servis sürücülerine cep telefonu uyarısı yapıldı

Ankara Beypazarı'nda servis sürücülerine cep telefonu uyarısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi. Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programda sürücülere cep telefonu kullanımının kaza olasılığını 4 kat artırdığı anlatıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine yönelik eğitim düzenledi.
Jandarma ve polis ekiplerince Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, sürücülerin dikkat etmesi gereken kurallar anlatıldı.
Öğrenci bindirme ve indirme sırasında yapılması gerekenler, emniyet kemeri ve trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, seyir halinde cep telefonu kullanımının kaza yapma olasılığını 4 kat artırdığını ifade etti.
Kaynak: AA