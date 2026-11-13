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Ankara Beypazarı'nda geç Roma mozaiğini çıkarmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Beypazarı'nda geç Roma mozaiğini çıkarmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde boş arazide geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen zemin mozaiğini çıkarmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen esere el konulurken şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde boş arazide tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen zemin mozaiğinin bulunduğu alanda kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sekli Mahallesi yakınındaki arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Bölgeye ulaşan ekipler, geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen zemin mozaiğini çıkarmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen esere el konulurken, şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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