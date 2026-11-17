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Beypazarı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Çelik, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende Çelik'e mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Burcu Korkmaz Can takdim etti.

Çelik, seçim sürecindeki çalışmaları dolayısıyla Korkmaz Can'a, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Sancar Çiftçi'ye ve ekibine teşekkür etti.

2026-2030 çalışma döneminin oda, üyeler, Beypazarı iş dünyası ve ülke için hayırlı olmasını dileyen Çelik, "Yeni dönemde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA