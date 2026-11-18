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Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Uysal, servis sürücüleriyle birlikte Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret etti.

Belediyedeki makamında gerçekleşen ziyarette Uysal ve servis sürücüleri, şoförlerin ve servis taşımacılığı yapanların sorunlarını Kasap'a iletti.

Uysal, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, servis sürücülerinin sorunlarını dinlediği için Kasap'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Servis sürücülerimizle birlikte Sayın Belediye Başkanımızı makamında ziyaret ederek sorunlarımızı ilettik. Kendisi de konuyla yakından ilgileneceğini söyledi."

Kasap da Uysal ve servis sürücülerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek iletilen sorunlarla ilgileneceklerini belirtti.

Kaynak: AA