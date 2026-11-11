Beypazarı'nda yılkı atları, karla kaplı arazide taylarıyla otlarken görüntülendi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğal yaşamlarını sürdüren yılkı atları, kar yağışının ardından otlanırken görüntülendi.

İlçenin kırsal kesimlerinde gruplar halinde yaşayan yılkı atları, beyaz örtüyle kaplanan arazilerde taylarıyla otladı.

Beypazarı'nın üç farklı bölgesinde görüntülenen atlar, kar örtüsünün daha ince olduğu alanlarda ot arayarak yaşamlarını sürdürüyor.

Öte yandan, bölgede otlayan bir koyun sürüsünde yeni doğan kuzu ve başından ayrılmayan annesi de görüntülendi.

Kaynak: AA