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TBB Tarım ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu, Beypazarı Başkanı Kasap'ı ziyaret etti

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Türkiye Belediyeler Birliği Tarım ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret etti. Ziyarette tarım ve gıda güvenliği alanında istişarelerde bulunuldu; Kasap, sektörlerde denetim yaptıklarını belirterek komisyon üyelerine teşekkür etti.

Türkiye Belediyeler Birliği Tarım ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ??????ziyarette, tarım ve gıda güvenliği alanında istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede konuşan Kasap, belediye olarak çeşitli sektörlerde denetimler yaptıklarını, tarım ve gıda güvenliğini önemsediklerini belirtti.

Ziyaretleri için Türkiye Belediyeler Birliği Tarım ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu üyelerine teşekkür eden Kasap, tarım ve gıda güvenliği alanında yürütülecek çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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