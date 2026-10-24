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Ankara Beypazarı'nda aracın çarptığı geyik 20 metre savrulup telef oldu

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Ankara Beypazarı'nda aracın çarptığı geyik 20 metre savrulup telef oldu
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Karaşar Mahallesi karayolu Nallıkaşı mevkiinde seyir halindeki aracın çarptığı geyik, yoldan 20 metre ileriye savruldu. Yerden kalkamayan geyik bir süre sonra telef oldu; olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri rapor tutup geyiği kaldırdı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halinde olan araç, yoldan karşıya geçen geyiğe çarptı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bağlı Karaşar mahallesi karayolu Nallıkaşı mevkiinde seyir halinde olan araç, yoldan karşıya geçen geyiğe çarptı.

Aracın çarptığı geyik yoldan 20 metre ileriye savruldu. Yerden kalkamayan geyik bir süre sonra telef oldu.

Olay yerine gelen Doğa koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ayrıntılı rapor tutarak geyiği olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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