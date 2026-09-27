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İngiltere'den tandem bisikletle gelen iki arkadaş Beypazarı'nda festivale denk geldi

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İngiltere'den tandem bisikletle gelen iki arkadaş Beypazarı'nda festivale denk geldi
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İngiltere'den tandem bisikletle yola çıkan iki arkadaş, Bursa ve Eskişehir üzerinden ulaştıkları Beypazarı'nda mola verip festivale denk geldi. Türk halkının ikramlarıyla karşılaşan ikili, buradan yeniden Bursa'ya, ardından Yunanistan ve Arnavutluk'a gitmeyi planlıyor.

İngiltere'den tandem (ikili) bisikletle yola çıkan iki arkadaş ulaştıkları Beypazarı'nda mola verdi.

Güney Afrika asıllı İrfan İsmail ve arkadaşı Alman vatandaşı Helen Stockmanm bisikletleriyle çıktıkları yolculukta Beypazarı'na ulaştı.

İrfan İsmail, Bursa ve Eskişehir üzerinden Beypazarı'na ulaştıklarını belirterek, "Bugün buradayız ve festivale denk geldik. Gezmek istiyoruz. Buradan yine Bursa'ya doğru yola çıkacağız. Daha sonra Yunanistan'a geçeceğiz ve ardından Arnavutluk'u göreceğiz. Yolculuğumuz böyle sürecek." dedi.

Helen Stockmanm da yolculuklarının çok renkli geçtiğini anlatarak, "Türk halkının sevgisiyle karşılaştık. Yollar boyunca bize ikramlar yaptılar, su ikramında bulundular. Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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