Ankara Beypazarı'nda yüksek kesimlerde kanlıca mantarı hasadı başladı

Ankara'nın yüksek kesimlerinde de yetişen kanlıca mantarlarının hasadı başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kanlıca mantarı hasadı başladı. Bölgede yaşayan bir vatandaş, ağaç diplerinde yoğun şekilde görülen kanlıca mantarlarının bereketinden faydalanarak toplamaya başladı. Lezzetiyle bilinen ve bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören kanlıca mantarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların rotası haline geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı