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Beypazarı Ticaret Odası'nda İrfan Çelik 2026-2030 dönemine yeniden başkan seçildi

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Beypazarı Ticaret Odası'nda İrfan Çelik 2026-2030 dönemine yeniden başkan seçildi
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Beypazarı Ticaret Odası komite seçimlerinin ardından 2026-2030 dönemi seçim sürecini tamamladı. Yönetim kurulu seçimlerinde 18 meclis üyesi belirlendi ve İrfan Çelik yeniden başkan seçildi; yeni yönetim, TOBB Genel Kurul delegeleri ve disiplin kurulu da belirlendi.

Beypazarı Ticaret Odası başkanlığı, Komite seçimlerinin akabinde, 2026-2030 dönemini kapsayan seçim sürecinin tamamladıklarını bildirdi.

Beypazarı Ticaret Odasının 2026-2030 dönemini kapsayan seçim süreci tamamlandı.

Yapılan Komite seçimlerinin ardından yapılan yönetim kurulu seçimlerinde; 18 Meclis üyesi belirlenirken, Ticaret Odası Yönetim kurulu başkanlığına İrfan Çelik yeniden getirildi.

Seçimlerin ardından yeni dönemin Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, TOBB Genel Kurul delegeleri ile disiplin kurulu üyeleri de belirlendiği belirtildi.

Yeniden Ticaret Odası başkanlığına getirilen İrfan Çelik, Yeni dönemin Odamız camiasına ve Beypazarı iş dünyasına hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Ticaret Odası olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürelerde de Beypazarı için çalışmalarda bulunacaklarına değinen seçimlerde yeniden güven tazeleyen ve Ticaret Odası başkanlığına getirilen İrfan Çelik, "Beypazarı Ticaret Odası olarak Komiteleri oluşturan iş insanlarımızı hiç desteksiz bırakmadık, bırakmayacağız da. Ticaret odası bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrasında iş adamlarına ve Beypazarı'na desteğini, sürdürecektir. Seçilen tüm üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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