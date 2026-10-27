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Beypazarı Emniyeti dolandırıcılık uyarısı yaptı, 2026'da 117 olay kaydedildi

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Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı. İlçede 2026 yılında 117 dolandırıcılık olayı yaşandığını belirten İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tufan, cazip alışveriş ilanlarına ve para taleplerine itibar edilmemesini istedi.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada karşılaşılan cazip alışveriş ilanlarına karşı dikkatli olunması ve para kaptırılmaması gerektiği belirtildi.

İlçenin polis sorumluluk bölgesinde 2026 yılında 117 dolandırıcılık olayı meydana geldiği bildirildi. İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tufan, vatandaşlardan para talep edebilecek kurumların kanunla belirlendiğini ifade ederek, polis ve askerlerin kimseden para istemeyeceğini vurguladı.

Tufan, internet üzerinden alışverişlerde 91, kredi kartı bilgilerinin paylaşılmasıyla ilgili 16, telefonda kendisini asker veya polis olarak tanıtma yöntemiyle 10 olay yaşandığını belirtti. Tufan, "Bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmesin. Acil para yardımı ya da hesaplarınıza para yatırılması isteklerine olumlu yanıt vermeyin." uyarısında bulundu.

Emniyet Müdürlüğünün paylaşımlarında da sahte alışveriş sitelerindeki cazip fiyatlara aldanılmaması, banka ve kredi kartı şifrelerinin kimseyle paylaşılmaması ve kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyenlere inanılmaması istendi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, motosiklet sürücülerine yönelik çalışmalarda kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
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