Beypazarı Halk Eğitim'de Bilgisayar İşletmenliği Kursu 26 Ekim'de sona erecek

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Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Bilgisayar İşletmenliği Kursu başlatıldı.

Halk Eğitim Müdürü Atilla Sevimli, merkez binada Bilgisayar İşletmenliği Kursu başlattıklarını söyledi.

Yeni dönem kursların başladığına değinen Sevimli, "Bilgisayar işletmenliği kursu da yeni dönemde açılan kurslarımızdan biri. Kursiyerlerimiz bu kursta ofis programlarını daha etkin kullanmayı öğrenecek, iş ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan dijital becerilerini artıracaklar." dedi.

Sevimli, kursun 26 Ekim'de sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA