Ankara Beypazarı'nda ikinci Ultra Trail Yarışması'na yaklaşık 120 sporcu katıldı

Ankara Beypazarı'nda ikinci Ultra Trail Yarışması'na yaklaşık 120 sporcu katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Beypazarı'nda Ultra Trail Yarışması'nın ikincisine farklı ülkelerden yaklaşık 120 sporcu katıldı. Sporcular Kelebekler Vadisi'nden geçen 52 kilometrelik parkur ile 39, 19 ve 8 kilometrelik parkurlarda mücadele etti; dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ultra Trail Yarışması'nın ikincisi gerçekleştirildi.
Başkentin tarihi ve turistik ilçesinde düzenlenen yarışmaya, farklı ülkelerden yaklaşık 120 sporcu katıldı.
Sporcular, Kelebekler Vadisi'nden geçen 52 kilometrelik parkurun yanı sıra 39, 19 ve 8 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.
19 ve 8 kilometrelik parkurlardaki yarışların startını Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap verdi.
Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Kaynak: AA