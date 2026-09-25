Haberler

Beypazarı'nda ekim ayındaki sabah namazı buluşmaları Kurşunlu Camisi'nde başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı'nda ekim ayındaki sabah namazı buluşmaları Kurşunlu Camisi'nde başlıyor
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı İlçe Müftülüğü, ekim ayındaki sabah namazı buluşmalarının cuma günleri yapılacağını bildirdi. İlk buluşma Kurşunlu Camisi'nde gerçekleşecek; ay boyunca Uruş Mahallesi, Ilıman, Cemiyet Evleri ve Fatih camilerinde de program düzenlenecek.

Beypazarı İlçe Müftülüğünün düzenlediği sabah namazı buluşmaları programlarının sürdüğü bildirildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, AA muhabirine, ekim ayı için sabah namazı buluşmalarının gününü cuma sabahı olarak belirlediklerini söyledi.

Ekim ayının ilk cuma sabahı buluşmasının Kurşunlu Camisi'nde yapılacağını belirten Süsün, "Ardından 9 Ekim sabahı Uruş Mahallesi Camisi'nde, 16 Ekim sabahı Ilıman Caminsi'de, 23 Ekim'de Cemiyet Evleri Camisi'nde, 30 Ekim'de Fatih Camisi'nde sabah namazı buluşmaları sağlanacak" dedi.

İlçe merkezinde her cumartesi sabahı Tatlıçeşme Camisi'nde, her pazar günü de Cemil Ercan Camisi'nde sabah namazı buluşmaları sağlandığını anlatan Süsün, "Namaz sonrasında vatandaşlara çorba ikramı yapılmaktadır. Her perşembe akşamı da Diyanet Gençlik Merkezinde gençlik buluşmaları sağlanarak gençlikle bir araya gelinecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Okul koridorunda 'Sevgilime yan baktın' kavgası

"Sevgilime yan baktın" deyip kabusu yaşattı
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Burak Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birevim'den kritik açıklama! Emlak Katılım'a devirde resmi süreç başladı

Binlerce kişinin beklediği açıklama geldi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması

Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış

Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı

Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Aşk dolu bakışları dikkat çekti
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı

Girne'deki gemi faciasında kahreden gelişme
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur

Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak

WhatsApp'tan kullanıcılarına kötü haber! Mesajlar ücretli oluyor