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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, CHP'den istifa ettiğini ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Kasap'ın istifa kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılmasının ardından gündeme geldi. Kasap, yaptığı açıklamada Mansur Yavaş'la çıktıkları yolda kendisine destek veren hemşehrilerine verdiği sözlerin arkasında olduğunu belirtti. Peki, Özer Kasap kimdir? Özer Kasap CHP'den neden istifa etti? Detaylar...

ÖZER KASAP KİMDİR?

Dr. Özer Kasap, 1973 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. Üç erkek kardeşin ortancası olan Kasap, çocukluğunu Beypazarı'nda geçirdi. İlkokul ve ortaokulun ilk yıllarını Beypazarı İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı.

Ortaokul ikinci sınıfta Devlet Parasız Yatılı Sınavını kazanan Özer Kasap, eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde devam etti. Lise öğrenimini ise Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde yatılı olarak sürdürdü.

1991 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Kasap, 1998 yılında tıp fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından ilk görev yeri olan Bolu Dörtdivan Sağlık Ocağı'nda bir yıl hizmet verdi. 1999 yılında ise Beypazarı Devlet Hastanesi'ne tayin edildi.

Doğup büyüdüğü Beypazarı'nda sağlık alanında görev yapan Özer Kasap, Sağlık Grup Başkan Vekilliği, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Doktorluk mesleği kapsamında Somali, Sudan ve Suudi Arabistan'da yurtdışı görevlerinde de bulunan Kasap, Hac ve Umre dönemlerinde gönüllü hizmetler sundu.

Yaklaşık 25 yıllık doktorluk görevine Beypazarı'na hizmet etmek amacıyla ara veren Özer Kasap, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 48,53 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı seçildi.

Özer Kasap, 1998 yılında Hilal Kasap ile evlendi. Bu evlilikten bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.

ÖZER KASAP CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, 23 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Kasap, siyasi yoluna bağımsız olarak devam etme kararı aldığını açıkladı. Güncel haber kaynaklarında da Kasap'ın CHP'den istifa ettiği doğrulandı.

Kasap açıklamasında, kararının ardından belediye başkanlığı görevini sürdüreceğini ve seçildiği ilçede hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Açıklamasında Mansur Yavaş'la çıktıkları yola da atıfta bulunan Kasap, kendisine güvenen ve destek veren Beypazarı sakinlerine verdiği sözlerin arkasında olduğunu ifade etti.

Kasap'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum. Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim."

Kasap, açıklamasında CHP'den ayrılma kararının ardından farklı bir partiye katılacağını belirtmedi; siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Özer Kasap'ın istifa açıklaması, Ankara'da CHP'li belediye başkanlarının partiyle ilgili peş peşe gündeme geldiği süreçte geldi. Kasap'ın ardından Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da CHP üyeliğinden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.