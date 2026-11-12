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AK Parti Beypazarı heyeti, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Çelik'e hayırlı olsun dedi

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AK Parti Beypazarı heyeti, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Çelik'e hayırlı olsun dedi
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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ve heyeti, yeniden Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığına seçilen İrfan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çelik, Petrol Ofisi bayileri listesinden seçildiğini ve odada 8 komite bulunduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ve beraberindeki heyet, yeniden Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığına seçilen İrfan Çelik'i ziyaret etti.

Etili'ye ziyarette Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ertaç Tiftik, İlçe Teşkilat Başkanı Samet Yiğit, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Lütfi Karakaya ile Sosyal Politikalar Başkanı Fazilet Öztop eşlik etti. Heyet, Çelik'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çelik, Petrol Ofisi bayileri listesinden seçildiğini ve odada 8 komite bulunduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, heyete teşekkür etti.

Etili, ziyarete ilişkin, "Sayın Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik ile oda çalışmaları ve hayata geçirmek istedikleri konularda istişarede bulunduk. Beypazarı Ticaret Odası gözüyle de Beypazarı'na bakmış olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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