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Beypazarı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

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Beypazarı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal başkanlığında, Hanlarönü Meydanı'nda, Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çelenk koyma törenine Kaymakam Ünal Çoşkun, Emniyet Müdürü Fatih Tufan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ve muhtarlar katıldı.

Uysal, muhtarlarla birlikte anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

" Vatandaşımızın, devletine ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı muhtarlarımız"

Muhtarlar Derneği Başkanı Uysal, burada yaptığı konuşmada, bu anlamlı günün halka ve görevini fedakarca yürüten bütün muhtarlara hayırlı olmasını diledi.

Muhtarlığın kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, bulunduğu bölgede devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Vatandaşımızın, devletine ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı muhtarlarımız olduğu bilinmektedir. Bu bilinçle halkımıza hizmet etmek amacıyla gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca aramızda olmayan ve kuruma hizmet etmiş, vefat eden muhtarlarımızı, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

Törenin ardından, Kaymakam Ünal Çoşkun ve beraberindekiler Muhtarlar Derneğine ziyarette bulunarak, muhtarların gününü kutladı.

Kaynak: AA
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