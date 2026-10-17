Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Beypazarı'nda iki otomobil çarpıştı, bir kız çocuğu gözetim altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı'nda iki otomobil çarpıştı, bir kız çocuğu gözetim altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Kazada 06 BFB 890 plakalı araçta bulunan kız çocuğu tedbir amaçlı Beypazarı Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alındı, inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Başağaç Mahallesi, İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeki 06 BFB 890 plakalı otomobile, henüz plakası öğrenilemeyen bir otomobil yandan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, 06 BFB 890 plakalı araçta bulunan kız çocuğunun tedbir amaçlı Beypazarı Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alındığını öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Akciğer kanseri ameliyatı geçiren Papa 14. Leo taburcu edildi

Ameliyat olan Papa 14. Leo'nun son durumu açıklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölüp ölüp diriliyordum

Bir günde 60'a yakın şok: Ölüp ölüp diriliyordum
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi

İBB davasında ara karar! 7 tutuklu sanık tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların rehin alındığı dönemi hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik

Erdoğan bu görüntüyü hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik

Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı

Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım

Anne ve babasından dert yanıp sahnede hüngür hüngür ağladı
Amedspor kazanmaya devam ediyor

Amedspor'u tutabilene aşk olsun!
Trump'tan Putin'e sürpriz jest! Rusya yaptırımlarını askıya aldı

Putin'e sürpriz jest! Trump son anda devreye girip askıya aldı