Beypazarı'nda iki otomobil çarpıştı, bir kız çocuğu gözetim altına alındı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Başağaç Mahallesi, İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeki 06 BFB 890 plakalı otomobile, henüz plakası öğrenilemeyen bir otomobil yandan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, 06 BFB 890 plakalı araçta bulunan kız çocuğunun tedbir amaçlı Beypazarı Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alındığını öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı