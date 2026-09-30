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Beypazarı'ndaki okullarda Gazze yararına kermes açıldı, gelir Gazze'ye gönderilecek

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Beypazarı'ndaki okullarda Gazze yararına kermes açıldı, gelir Gazze'ye gönderilecek
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Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda 'Bir Okul Bin Umut' sloganıyla Gazze yararına kermes düzenlendi. Atatürk Parkı'ndaki kermes saat 20.00'ye kadar açık kalacak; kermeslerden elde edilecek gelirler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki okullarda "Bir Okul Bin Umut" sloganıyla Gazze yararına kermes düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda açılan kermes, saat 20.00'ye kadar açık olacak. Ayrıca ilçedeki okullarda da kermes açıldı.

Kermeslerden elde edilecek gelirler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Kaynak: AA
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