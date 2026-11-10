Beypazarı'nda yılkı atları kar ve soğukta yiyecek bulmak için asfalt yola çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışının başlaması ve hava sıcaklığının düşmesiyle yılkı atları, yiyecek bulmak için asfalt yola çıktı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi'nde kar yağışının başlaması ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte, doğada serbestçe yaşayan yılkı atları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bölgede etkili olan kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava, Karaşar bölgesinin yaylalarını ve dağ eteklerini kalın bir beyaz örtüyle kapladı. Bu durum, yılkı atlarının kış şartlarındaki yaşam mücadelesini gözler önüne serdi. Karın altında kalan otlaklarda yiyecek bulamayan atlar, asfalt yola çıkarak yemek aramaya koyuldu. O anlar, bir telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı