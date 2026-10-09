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Beypazarı'nda okul güvenliği için 5 okula bekçi, servislere sıkı denetim kararı çıktı

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Beypazarı'nda okul güvenliği için 5 okula bekçi, servislere sıkı denetim kararı çıktı
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Beypazarı'nda Kaymakam Ünal Coşkun başkanlığındaki toplantıda okul güvenliği tedbirleri değerlendirildi. Risk taşıyan 5 okula bekçi görevlendirilmesi, nöbetçi öğretmen sayısının ikiye çıkarılması ve servis denetimlerinin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Beypazarı'nda Kaymakam Ünal Coşkun başkanlığında okul güvenliğine yönelik tedbirler değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Coşkun'un yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Emniyet Müdürü Fatih Tufan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Tufan, okul yolları ve çevrelerindeki güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda, ilçede risk taşıdığı gerekçesiyle 5 okula bekçi görevlendirmesi yapılırken, okul bahçelerinde nöbetçi öğretmen sayısının ise ikiye çıkarılması ve okul servislerinde daha sıkı denetimin yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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