Japon halk dansları ekibi Beypazarı Festivali'nde 'Erik dalı' oyunuyla gösteri sundu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uluslararası Beypazarı Festivali kapsamında Japonya'dan gelen halk dansları topluluğu gösteri sundu. Japon ekibin ülkesine özgü dansları ve 'Erik dalı' oyunu izleyenlerden ilgi gördü.
Uluslarası Beypazarı Festivali etkinliklerle sürüyor.
Festival kapsamında Japonya'dan gelen halk dansları topluluğu gösterilerde bulundu.
Ülkelerine özgü dansları sergileyen ekibin gösterisi ilgi gördü.
Japon ekip, "Erik dalı" oyunuyla festivale renk kattı.
Kaynak: AA