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Beypazarı'nda Enver Ünlü'ye ait samanlıkta çıkan yangın maddi zarara yol açtı

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Beypazarı'nın Ayvaşık Mahallesi Boztepe mevkisinde Enver Ünlü'ye ait saman balyası dolu samanlıkta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla söndürülen yangın maddi zarara yol açtı, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili de Ünlü'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Beypazarı ilçesinde samanlık yangını meydana geldi.

İlçenin Ayvaşık Mahallesi Boztepe mevkisinde Enver Ünlü'ye ait samanlıkta yangın çıktı.

İçi saman balyası dolu samanlıkta çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Maddi zarara yol açan yangın uzun uğraşlar sonrası söndürdü.

Ak Parti İlçe Başkanı Halil Etili, Enver Ünlü'yü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu.

Kaynak: AA
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