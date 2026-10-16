Beypazarı Başören'de 300 dönümlük bağda bozumu başladı, yağmur üzümü çürüttü

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üzüm bağları ile öne çıkan Başören Mahallesi'nde bağ bozumu ve pekmez yapımı başladı.

İlçeye 10 kilometre mesafede bulunan ve yeşilliğiyle dikkati çeken mahallede, öteden beri sürdürülen bağcılık dolayısıyla üzüm yetiştiriciliğinin ön sıralarda yer aldığı kaydedildi.

Muhtar Yakup Ülker, mahallede bağ bozumunun başladığını ve akabinde üzümlerin sıkılarak pekmez yapıldığını söyledi.

Üzümlerin bu yıl çok iyi olmadığını, yağmurlardan etkilendiğini ve çürümenin başladığını belirten Ülker, şunları kaydetti:

"Üzümlerde verim çok ama bu sene yağmurlar çok yağdı, ondan dolayı alttan çok nem yaptı ve üzümler çürümeye başladı. Bu durum üründe verim düşüklüğüne neden oluyor. Üzümlerin çürüklerini ayıklıyoruz. Çürük üzümler sıkılıp pekmez yapıldığında pekmezin tadını bozuyor. Kura çektik ve kura sırası gelen bağını bozarak üzümünü pekmez ocağına getirecek ve pekmezini sıkacak."

Ülker, mahallelerinde 300 dönümlük alanda üzüm bağlarının bulunduğunu kaydetti.

Mahalle sakini Müzeyyen Tekdoğan da üzümlerin bu yıl veriminin iyi olmadığını ve çürümeye başladığını söyledi.

Tekdoğan, "Üzümlerde bu sene tat yok, bizim bağlar bu sene harap. Bizim Başören'e nazar değdi galiba, bu seneye kadar hiç böyle üzüm görmedik. Üzümler sirkeye döndü." dedi.

Üreticiler, bağ bozumunu imece usulüyle gerçekleştirmelerinin ardından üzümlerini pekmez ocağına taşıdı ve burada sıkarak pekmez kaynatmaya başladı.

Kaynak: AA