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Beypazarı'nda düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin seçme sınavı sonuçları açıklandı

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- Seçme sınavlarında Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu'ndan 3 öğrenci sınavı kazandı

Ankara'da düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavını Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu'ndan 3 öğrenci kazandı.

Cumhurbaşkanlığının İlk 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri seçme sınavlarının sonuçları açıklandı.

Okuldan 15 öğrencinin katıldığı üç aşamalı sınav sürecinde, ilk iki aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerinden 3'ü uygulama sınavını da geçti.

Okul Müdürü İsmail Yılmaz, Fen Bilgisi öğretmeni Muhammed Uğur Özkan, öğrenciler Hümeyra Bingöl,Akif Güneş ve Ömer Said Ören'le İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu tarafından kabul edildi.

"Teknoloji yolculuklarında öğrencilerimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullanan Uslu, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, öğrencileri, okul müdürünü ve öğretmenlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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