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Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Uysal, şoförlerden kış lastiği taktırmalarını istedi

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Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Uysal, şoförlerden kış lastiği taktırmalarını istedi
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Oda Başkanı Uysal, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda 15 Kasım-15 Nisan döneminde kış lastiği zorunluluğunu hatırlattı. Şoförlerden kısa sürede lastiklerini taktırmalarını isteyen Uysal, denetimlerin sıkılaşacağını ve taktırmayanlara ceza uygulanacağını söyledi.

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Uysal, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığını belirterek, şoförlerden kısa süre içinde araçlarına kış lastiği taktırmalarını istedi.

AA muhabirine konuşan Uysal, 15 Kasım-15 Nisan döneminde şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, bu dönemde ticari araçlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını kaydetti.

Ülke genelinde kış şartlarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu kış lastiği uygulamasının önemine değinen Uysal, araçlarına kış lastiği taktırmayan sürücülere yasada belirlenen cezaların uygulanacağını belirtti.

Uysal, "Lastiklerini değiştirmeyen sürücü kardeşlerimizden kısa süre içinde kış lastiklerini taktırmalarını istiyoruz. Tüm şoförlerimize kazasız belasız sürüşler diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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