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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 99 kişi, umreye uğurlandı.

Bu yıl Beypazarı'ndan İlçe Müftülüğü aracılığıyla veya özel firmalarla umreye gidenlerin sayısının önceki yıllara göre arttığı bildirildi.

İlçedeki şehirlerarası yolcu terminalinde düzenlenen uğurlama töreninde din görevlileri ilahiler okudu. Umre yolculuğuna çıkacak vatandaşların heyecanlı olduğu görüldü.

Din görevlisi Menduh Ayan, 99 kişiyle umre yolculuğuna çıktıklarını belirterek kutsal topraklarda umrecilere ibadetlerini en iyi şekilde yaptırmak için çaba göstereceklerini söyledi. Ayan, umre ziyaretini A grubu seyahat acentesi aracılığıyla gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yakınlarıyla helalleşip vedalaşan umreciler, araçlarla Ankara Esenboğa Havalimanı'na götürüldü.

Kaynak: AA