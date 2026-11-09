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Ankara Beypazarı'nda İlçe Asayiş Toplantısı Kaymakam Coşkun başkanlığında yapıldı

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Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun başkanlığında İlçe Asayiş Toplantısı yapıldı. Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya Emniyet Amiri Murat Gültekin ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz katıldı; toplantıda ilçenin haftalık değerlendirmesinin yapıldığı öğrenildi.

ANKARA(AA) - Beypazarı İlçesi Kaymakamı Ünal Coşkun başkanlığında, İlçe Asayiş toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdür vekili Emniyet Amiri Murat Gültekin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz katıldı.

Çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, ilçenin haftalık değerlendirmesinin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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