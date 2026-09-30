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Düzce TSO, kadın girişimciler için Beypazarı ve Mudurnu'ya teknik gezi düzenledi

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Düzce TSO, kadın girişimciler için Beypazarı ve Mudurnu'ya teknik gezi düzenledi
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın 'Turizmde Kadın Eli' Projesi kapsamında, Düzce Kadın Emeği Merkezi girişimcilerine Beypazarı’na teknik gezi düzenlendi. Gezide yerel kooperatif ve üreticilerle görüşülerek Mudurnu ve Nallıhan’daki uygulamalar incelendi; iş birliği hedeflendi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen "Turizmde Kadın Eli" Projesi kapsamında, Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde faaliyet gösteren kadın girişimcilere yönelik Beypazarı teknik gezisi gerçekleştirildi.

Teknik gezi kapsamında Beypazarı'nda yerel kooperatifler ve üreticilerle görüşmeler gerçekleştirildi, yöresel ürünlerin üretimi, markalaşması, satış ve pazarlama süreçleri ile kadın emeğinin turizmle bütünleştirilmesine yönelik uygulamalar yerinde inceleme fırsatı buldu. Programın devamında Mudurnu Tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Kadın Girişimciler Çarşısı ile Nallıhan'da 427 yıllık Kocahan (Nalcıların Hanı) ziyaret ederek kadın emeği, yerel üretim, kooperatifçilik ve kültürel mirasın turizmle buluşturulmasına yönelik uygulamalar sahada gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen teknik gezi ile Düzce Kadın Emeği Merkezi girişimcilerinin bilgi ve deneyimlerinin artırılması, yeni iş birliği ve B2B bağlantılarının geliştirilmesi, başarılı yerel uygulamaların Düzce'ye uyarlanabilir yönlerinin değerlendirilmesi ve kadın emeğinin turizm ekonomisine daha etkin şekilde kazandırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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