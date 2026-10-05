Beypazarı'nda Cumhuriyet Mahallesi'nin yeni muhtarlık ofisi açıldı

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Başkentin Beypazarı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı, kaymakam Ünal Çoşkun tarafından hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılan Bulgurdede mevkiindeki muhtarlık ofisinin açılışı yapıldı.

Açılışa, Kaymakam Ünal Çoşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Aytekin Tiftikci, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tufan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Alaettin Biçen, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet mahallesi muhtarı Yasin Yiğit ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaymakam Coşkun ve beraberindekiler, dua edilmesinin ardından "hayırlı olsun" dilekleriyle birlikte kurdeleyi kesti.

Mahalle muhtarı Yasin Yiğit, mahallesinin adı gibi, Cumhuriyet sevgisi içinde halka hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti ve tük katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA