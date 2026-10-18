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Ankara Beypazarı'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı, 3'ü polis 6 kişi yaralandı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde polis ekip aracı ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yaralı polisler Beypazarı Devlet Hastanesi'ne, otomobildeki 3 kişi Ayaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı- Ankara yolunun 24'üncü kilometresi üzerindeki Akkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FRC 566 plakalı otomobil ile içinde trafik polislerinin olduğu ekip aracı kavşakta çarpıştı. Kazada polis memurları A.D., F.Ç. ve İ.Ç ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne, otomobildeki 3 yaralı ise Ayaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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