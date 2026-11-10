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Ankara Beypazarı'nda etkili kar, Uşakgöl Yaylası'nda 10 santimetreye ulaştı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili kar yağışı, tarihi konakların bulunduğu bölgelerde güzel görüntüler oluşturdu. Uşakgöl Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken Abdullah Öztürk, soba yakarak ısındıklarını ve hava düzelince köye döneceklerini söyledi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı, tarihi konakların bulunduğu bölgelerde güzel görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Uşakgöl Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Yaylada bulunan Abdullah Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının etkili olduğunu, henüz köye dönmediklerini söyledi.

Kar yağışıyla muhteşem bir güzelliğin oluştuğunu belirten Öztürk, "Soba yakarak ısınıyoruz. Hayvanlarımızı üşütmemeye gayret ediyoruz. Hava düzelir düzelmez yayladan köye döneceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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