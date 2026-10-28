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Beypazarı'nda çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla Kapalı Spor Salonu'nda buluştu

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Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sokak Oyunları Federasyonu işbirliğiyle Beypazarı Kapalı Spor Salonu'nda Geleneksel Sokak Oyunları etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar seksek, çuval yarışı, halat çekme, misket ve ip atlama gibi geleneksel oyunları oynadı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Sokak Oyunları Federasyonu işbirliğiyle Beypazarı'nda "Geleneksel Sokak Oyunları" etkinliği gerçekleştirildi.

Beypazarı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Sokak Oyunları Federasyonu Başkanı Orhan Çağlar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal ile aileler ve çocuklar katıldı.

Kaymakam Coşkun, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların geleneksel sokak oyunlarıyla buluştuğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği etkinlikte, çocukların mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap da kültürel değerleri yaşatan, çocukların sosyal gelişimine katkı sunan etkinliğe emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geleneklerimizi yaşatmaya, çocuklarımızın neşesine ortak olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lal ise her daim gençlerin ve çocukların yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Etkinlik kapsamında çocuklar, "seksek, çuval yarışı, halat çekme, misket ve ip atlama" gibi geleneksel oyunları oynadı.

Kaynak: AA
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