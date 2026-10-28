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Beypazarı yaylaları sonbaharla renklendi, ziyaretçiler manzaraya doyamadı

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Beypazarı yaylaları sonbaharla renklendi, ziyaretçiler manzaraya doyamadı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki yaylalar, sonbaharla birlikte renk cümbüşüne büründü. Karaşar ormanları ve Kozalan yaylalarındaki kavaklar renk değiştirirken, 83 yaşındaki İsmet Berberoğlu manzaranın insanı dinlendirdiğini belirterek doğaya sahip çıkılmasını istedi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki yaylalar, sonbaharla birlikte renk cümbüşüne büründü.

İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan ağaçlar, özellikle yaban kavakları, havaların soğumasıyla renk değiştirmeye başladı.

Karaşar ormanları ve Kozalan yaylalarındaki kavaklar çeşitli renklere bürünürken, bazı ziyaretçiler manzarayı izlemeye doyamadıklarını söyledi.

83 yaşındaki İsmet Berberoğlu, çocukluğunda yaylalarda ağaç türlerinin daha fazla olduğunu belirtti.

Yaylalarda hayvan otlatırken bu renkli manzaralara tanık olduğunu dile getiren Berberoğlu, "Uzaktan bakınca da çok güzel görünüyor. Manzara insanı renkleriyle gerçekten dinlendiriyor. Ne varsa doğada var. Doğamıza sahip çıkalım." dedi.

Kaynak: AA
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