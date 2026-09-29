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DP'li Altıntaş, Beypazarı'nda Belediye Başkanı Kasap'ı ve esnafı ziyaret etti

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DP'li Altıntaş, Beypazarı'nda Belediye Başkanı Kasap'ı ve esnafı ziyaret etti
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DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Beypazarı'nda DP İlçe Başkanı Enver Atak ile görüştü, esnafın taleplerini dinledi ve bağımsız Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret etti. Altıntaş, ilçenin turizm, tarım ve tarih potansiyeline dikkati çekti.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Altıntaş, ziyaretine DP Beypazarı İlçe Başkanı Enver Atak ile görüşerek başladı. İlçenin tarım ve turizm potansiyeline ilişkin bilgi alan Altıntaş, ardından esnafın talep ve beklentilerini dinledi.

Milletvekili Altıntaş, daha sonra CHP'den istifa ederek bağımsız olarak görevini sürdüren Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Altıntaş, Beypazarı'nın Ankara'nın önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Turizm var, tarım var, tarih var. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçe." dedi.

Kaynak: AA
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