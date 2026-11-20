Ankara Beypazarı'nda otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Eski Hastane Kavşağı mevkisinde Yusuf Y. idaresindeki otomobil, 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Eski Hastane Kavşağı mevkisinde 6 yaşındaki H.E'ye çarptı.
Kazada yaralanan H.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA