Ankara'da kar sürprizi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2 yorum · Sen de yaz

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kent merkezinde hafif şekilde görülen kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırarak bazı cadde, sokak ve parkların beyaza bürünmesine neden oldu.

ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ana arterlerdeki trafik akışının normal seyrinde devam ettiği kentte, ulaşımda önemli bir aksaklık yaşanmadı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde hazır bekletiliyor.

Beypazarı ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı, tarihi konakların bulunduğu bölgelerde güzel görüntüler oluşturdu. İlçeye bağlı Uşakgöl Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Yaylada bulunan Abdullah Öztürk, kar yağışının etkili olduğunu, henüz köye dönmediklerini söyledi. Kar yağışıyla muhteşem bir güzelliğin oluştuğunu belirten Öztürk, "Soba yakarak ısınıyoruz. Hayvanlarımızı üşütmemeye gayret ediyoruz. Hava düzelir düzelmez yayladan köye döneceğiz." dedi.

Çubuk ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluşturdu. Özellikle Karagöl Tabiat Parkı'nda ortaya çıkan manzaralar, doğaseverlerin ilgisini çekti. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar, belediye hizmet binasının çevresi, parklar, yeşil alanlar kar yağışıyla güzel görüntülere sahne oldu.

★ Okurların en beğendiği yorum Erdal: RAHMET BEREKET..... Tüm yorumlar (2)

İlgili Haberler