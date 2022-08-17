Batman Haber, Batman Son Dakika Haberleri - Haberler

Batman Haberleri
Batman haber, Batman son dakika haberleri ve gelişmeleri.
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Batman
Güneşli
|İmsak
03:55
|Öğle
12:25
|İkindi
16:10
|Akşam
19:14
|Yatsı
20:38
|Vali
|Hulusi Şahin
|Bld. Başkanı
|Hulusi Şahin - (-)
|Valilik Sitesi
|http://www.batman.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.batman.bel.tr/
|Bölgesi
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|6
|Yüzölçümü
|5 km2
|Rakım
|550m
|Posta Kodu
|72000
|Alan Kodu
|266
|Plaka Kodu
|72
|Koordinatı
|37.88738, 41.13221
|Batman Seçim Sonuçları
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