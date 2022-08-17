Batman Haber, Batman Son Dakika Haberleri - Haberler

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Batman Haberleri

Batman haber, Batman son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Batman gündem haberi... Sason'da 600 metre uzunluğundaki kar tüneli görenleri şaşırtıyor

Batman gündem haberi... Sason'da 600 metre uzunluğundaki kar tüneli görenleri şaşırtıyor

Batman - 30 Dakika Önce
Gelin ve ailesi bıçaklı saldırıda yaralandı, saldırgan kayınço serbest bırakıldı

Gelin ve ailesi bıçaklı saldırıda yaralandı, saldırgan kayınço serbest bırakıldı

Batman - 1 Saat Önce
Batman ekonomi haberleri: Sason'da arıcılara 42 ton şeker desteği

Batman ekonomi haberleri: Sason'da arıcılara 42 ton şeker desteği

Batman - 1 Saat Önce
Son dakika haberleri | Batman'da itfaiyenin dalgıç ekipleri eğitim dalışında su altından çöp topladı

Son dakika haberleri | Batman'da itfaiyenin dalgıç ekipleri eğitim dalışında su altından çöp topladı

Batman - 1 Saat Önce
Batman spor: Batman'da düzenlenen 18 yaş altı teniz turnuvası sona erdi

Batman spor: Batman'da düzenlenen 18 yaş altı teniz turnuvası sona erdi

Batman - 2 Saat Önce
Bunaltıcı sıcakta Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyorlar

Bunaltıcı sıcakta Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyorlar

Batman - 2 Saat Önce
Batman haberleri! Sason'da çilek üreticilerine malzeme desteği verildi

Batman haberleri! Sason'da çilek üreticilerine malzeme desteği verildi

Batman - 3 Saat Önce
Baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Batman - 5 Saat Önce
Şırnak haberleri | ULUDERE'DE BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN ENVER'İN CESEDİ BULUNDU

Şırnak haberleri | ULUDERE'DE BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN ENVER'İN CESEDİ BULUNDU

Batman - 5 Saat Önce

Batman

Nüfus599.103 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 4141°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:55 		Öğle
12:25 		İkindi
16:10 		Akşam
19:14 		Yatsı
20:38
ValiHulusi Şahin
Bld. BaşkanıHulusi Şahin - (-)
Valilik Sitesi http://www.batman.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.batman.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiGüneydoğu Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı6
Yüzölçümü5 km2
Rakım550m
Posta Kodu72000
Alan Kodu266
Plaka Kodu72
Koordinatı37.88738, 41.13221
Batman Seçim Sonuçları
Batman Gündemindeki Kişiler
Batman Haber Dağılımı
Batman gündem: Sason'da çilek üreticilerine malzeme desteği

Batman gündem: Sason'da çilek üreticilerine malzeme desteği

Batman - 6 Saat Önce
Türkiye'nin korona tablosunda sevindiren gelişme! Geçen haftaya göre 88 bin kişilik düşüş var

Türkiye'nin korona tablosunda sevindiren gelişme! Geçen haftaya göre 88 bin kişilik düşüş var

Batman - 15 Saat Önce
Şırnak haberi: Şırnak'ta baraj gölüne giren genç kayboldu

Şırnak haberi: Şırnak'ta baraj gölüne giren genç kayboldu

Batman - Dün 20:41
Batman haberi | Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman haberi | Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Batman - Dün 17:59
Son dakika haber... BATMAN'DA OTOMOBİL DERE YATAĞINA YUVARLANDI 2 YARALI

Son dakika haber... BATMAN'DA OTOMOBİL DERE YATAĞINA YUVARLANDI 2 YARALI

Batman - Dün 17:16

45 santim genişliğindeki sondaj kuyusundan 4 saat sonra kurtarılan Aybars, taburcu oldu
Son dakika haberleri... Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

Batman - Dün 16:18
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Batman - Dün 13:19
15 Ağustos 2022 Haberleri

15 Ağustos 2022 Haberleri

Batman - Dün 01:16
Batman'da çiftçinin tarladan alıp ikiye ayırdığı kavundan çıkan böcek, görenleri hayrete düşürdü

Batman'da çiftçinin tarladan alıp ikiye ayırdığı kavundan çıkan böcek, görenleri hayrete düşürdü

Batman - 15.08.2022
MultiVersus Black Adam ve Stripe ile karakter envanterini genişletecek

MultiVersus Black Adam ve Stripe ile karakter envanterini genişletecek

Batman - 15.08.2022
Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, Saadet Partisi'nden AK Parti'ye katıldı

Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, Saadet Partisi'nden AK Parti'ye katıldı

Batman - 15.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike, yok etmeyi siyasetlerinin merkezine yerleştiren rövanşişt yaklaşımlardır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike, yok etmeyi siyasetlerinin merkezine yerleştiren rövanşişt yaklaşımlardır"

Batman - 15.08.2022
Batman ekonomi haberleri... Batman'da av dönemi 20 Ağustos'ta başlıyor

Batman ekonomi haberleri... Batman'da av dönemi 20 Ağustos'ta başlıyor

Batman - 15.08.2022
Batman magazin haberleri | Batman'da Küçük İbo rüzgarı

Batman magazin haberleri | Batman'da Küçük İbo rüzgarı

Batman - 15.08.2022
Batman ekonomi haberleri | Batman'da Tarım Kredi marketine vatandaştan yoğun ilgi

Batman ekonomi haberleri | Batman'da Tarım Kredi marketine vatandaştan yoğun ilgi

Batman - 15.08.2022
Zonguldak spor haberi | Zonguldak Kömürspor, Emrah Taysı ile anlaştı

Zonguldak spor haberi | Zonguldak Kömürspor, Emrah Taysı ile anlaştı

Batman - 15.08.2022
Edirne haberi | Edirne'den kısa kısa

Edirne haberi | Edirne'den kısa kısa

Batman - 15.08.2022
Mereto Dağı'nda kar helvası keyfi

Mereto Dağı'nda kar helvası keyfi

Batman - 15.08.2022
Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakama yeni görev mi verildi? Bakanlık iddiaları yalanladı

Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakama yeni görev mi verildi? Bakanlık iddiaları yalanladı

Batman - 15.08.2022
MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor

MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor

Batman - 14.08.2022
MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor

MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor

Batman - 14.08.2022
Mereto Dağı'nda doğal kar ve pekmez karışımı keyfi

Mereto Dağı'nda doğal kar ve pekmez karışımı keyfi

Batman - 14.08.2022
Kastamonu genel haberleri: Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakam hukuk müşavirliğine atandı

Kastamonu genel haberleri: Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olan kaymakam hukuk müşavirliğine atandı

Batman - 14.08.2022
Son dakika haberleri... Batman'da gölette giren 7 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Batman'da gölette giren 7 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Batman - 14.08.2022
Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olmuştu! Tutuklu kaymakama yeni görev

Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olmuştu! Tutuklu kaymakama yeni görev

Batman - 14.08.2022
Milli bilardocu Arzu Gök, farklı şehirlerde gerçekleştirdiği antrenmanlarla farkındalık oluşturuyor

Milli bilardocu Arzu Gök, farklı şehirlerde gerçekleştirdiği antrenmanlarla farkındalık oluşturuyor

Batman - 14.08.2022
Son dakika haberi... MOTOSİKLET 14 TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE DÜŞTÜ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Son dakika haberi... MOTOSİKLET 14 TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE DÜŞTÜ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Batman - 14.08.2022
İzmir haberleri! Karşıyaka'da Burak hazır kıta

İzmir haberleri! Karşıyaka'da Burak hazır kıta

Batman - 14.08.2022
SÜPHAN DAĞI'NIN 2 BİN 300 RAKIMINDA BAL ÜRETİMİ

SÜPHAN DAĞI'NIN 2 BİN 300 RAKIMINDA BAL ÜRETİMİ

Batman - 14.08.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Batman - 14.08.2022
Kahramanmaraş haberi... KAHRAMANMARAŞ - Şehit babası ot yakarken hayatını kaybetti

Kahramanmaraş haberi... KAHRAMANMARAŞ - Şehit babası ot yakarken hayatını kaybetti

Batman - 13.08.2022
TTF Bölgesel Triatlon Ligi'nin birinci etap yarışmaları yapıldı

TTF Bölgesel Triatlon Ligi'nin birinci etap yarışmaları yapıldı

Batman - 13.08.2022
Batman gündem haberleri | Batman'da cadde üzerinde meydan dayağı

Batman gündem haberleri | Batman'da cadde üzerinde meydan dayağı

Batman - 13.08.2022
Batman gündem haberleri... Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı

Batman gündem haberleri... Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı

Batman - 13.08.2022
Batman haberi | Batman Belediyesi'nden arsa satışlarına ilişkin açıklama

Batman haberi | Batman Belediyesi'nden arsa satışlarına ilişkin açıklama

Batman - 13.08.2022
Batman haber! Batman'da Arıcılar Birliği 1. Olağan Kongresi yapıldı

Batman haber! Batman'da Arıcılar Birliği 1. Olağan Kongresi yapıldı

Batman - 13.08.2022
Borç para alıp geri vermediği iddia edilen kişiye cadde ortasında meydan dayağı attılar

Borç para alıp geri vermediği iddia edilen kişiye cadde ortasında meydan dayağı attılar

Batman - 13.08.2022
Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan hemşirenin cesedine ulaşıldı (2)

Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan hemşirenin cesedine ulaşıldı (2)

Batman - 13.08.2022
Batman gündem haberleri: Batman'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Batman gündem haberleri: Batman'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Batman - 13.08.2022
Batman gündem: Gercüş'te boğulma vakalarına karşı broşürle uyarı

Batman gündem: Gercüş'te boğulma vakalarına karşı broşürle uyarı

Batman - 13.08.2022
Alev topuna dönen aracı mahalle sakinleri söndürdü

Alev topuna dönen aracı mahalle sakinleri söndürdü

Batman - 13.08.2022
Batman 3. sayfa haberi... Batman'da eve EYP'li saldırı: 1 ölü

Batman 3. sayfa haberi... Batman'da eve EYP'li saldırı: 1 ölü

Batman - 12.08.2022
Batman gündem haberleri | Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Batman gündem haberleri | Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Batman - 12.08.2022
Batman haber! Batman'da cinayet şüphelisi yakalandı

Batman haber! Batman'da cinayet şüphelisi yakalandı

Batman - 12.08.2022
Batman gündem haberi: Batman'da 10 günde faili meçhul 218 olay aydınlatıldı

Batman gündem haberi: Batman'da 10 günde faili meçhul 218 olay aydınlatıldı

Batman - 12.08.2022
Batman haberi | Batman'da işçi taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Batman haberi | Batman'da işçi taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Batman - 12.08.2022
Batman haberi: Batman'da 10 gün içinde 218 olay aydınlatıldı

Batman haberi: Batman'da 10 gün içinde 218 olay aydınlatıldı

Batman - 12.08.2022
Batman yerel haberleri... Batman'da 2 kişiyi öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Batman yerel haberleri... Batman'da 2 kişiyi öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Batman - 12.08.2022
Son dakika haberi: Kozluk Kaymakamlığına yeni atama

Son dakika haberi: Kozluk Kaymakamlığına yeni atama

Batman - 12.08.2022
Batman 3. sayfa haberi... Batman'dan kargo ile gönderilen yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Batman 3. sayfa haberi... Batman'dan kargo ile gönderilen yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Batman - 12.08.2022
Batman yerel haberleri... Batman'da 2 bin 500 aşure dağıtıldı

Batman yerel haberleri... Batman'da 2 bin 500 aşure dağıtıldı

Batman - 11.08.2022
MultiVersus oyuncu sayısı 10 milyonu geride bıraktı

MultiVersus oyuncu sayısı 10 milyonu geride bıraktı

Batman - 11.08.2022
Son dakika haberleri... İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Batman'da toprağa verildi

Son dakika haberleri... İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Batman'da toprağa verildi

Batman - 10.08.2022
Son dakika haberleri | Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Batman - 10.08.2022
Batman 3. sayfa haberleri | Batman'da otoyoldaki tehlikeli yolculuk kamerada

Batman 3. sayfa haberleri | Batman'da otoyoldaki tehlikeli yolculuk kamerada

Batman - 10.08.2022
Mucize kurtuluş kamerada... Kamyonetin üstünden geçtiği çocuk burnu bile kanamadan kurtuldu

Mucize kurtuluş kamerada... Kamyonetin üstünden geçtiği çocuk burnu bile kanamadan kurtuldu

Batman - 10.08.2022
Son dakika haber: Batman'da alacak verecek meselesi can aldı: 1 ölü

Son dakika haber: Batman'da alacak verecek meselesi can aldı: 1 ölü

Batman - 10.08.2022
Batman gündem haberleri | Dünya Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan Batmanlı sporcular ödüllendirildi

Batman gündem haberleri | Dünya Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan Batmanlı sporcular ödüllendirildi

Batman - 09.08.2022
Daha önce tütün ekilen araziler çilek tarlasına dönüştü

Daha önce tütün ekilen araziler çilek tarlasına dönüştü

Batman - 09.08.2022
Son dakika haberi! Batman'da 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberi! Batman'da 2 terörist öldürüldü

Batman - 09.08.2022
Son dakika haberleri... Eren Abluka-3 operasyonunda birisi turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Eren Abluka-3 operasyonunda birisi turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

Batman - 09.08.2022
Son dakika haber! İçişleri: 1'i turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber! İçişleri: 1'i turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Batman - 09.08.2022
Son dakika haberleri! Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 'turuncu' kategoride olduğu belirlendi

Son dakika haberleri! Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi

Batman - 09.08.2022
Son Dakika! Batman'da biri turuncu kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika! Batman'da biri turuncu kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Batman - 09.08.2022
Son dakika haberleri! Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Batman - 09.08.2022
Küçük yaşlarda görülen diş hastalıklarına dikkat

Küçük yaşlarda görülen diş hastalıklarına dikkat

Batman - 08.08.2022
Batman haberleri! AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason'da vatandaşlarla bir araya geldi

Batman haberleri! AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason'da vatandaşlarla bir araya geldi

Batman - 07.08.2022
Batman haber: Kozluk'ta sıcak hava bunaltı, vatandaş soluğu piknik alanında aldı

Batman haber: Kozluk'ta sıcak hava bunaltı, vatandaş soluğu piknik alanında aldı

Batman - 07.08.2022
Batman bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Batman bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Batman - 06.07.2022
Batman Lise Taban Puanları 2022: Batman Lise Kontenjanları! Batman lise yüzdelik dilimleri! Batman'daki liseler ve puanları!

Batman Lise Taban Puanları 2022: Batman Lise Kontenjanları! Batman lise yüzdelik dilimleri! Batman'daki liseler ve puanları!

Batman - 04.07.2022
Musa Orhan kimdir? Musa Orhan ceza aldı mı? Musa Orhan OLAYI nedir, tutuklandı mı?

Musa Orhan kimdir? Musa Orhan ceza aldı mı? Musa Orhan OLAYI nedir, tutuklandı mı?

Batman - 24.05.2022
Batman Arkham Knight sistem gereksinimleri neler? Batman Arkham Knight Kaç GB?

Batman Arkham Knight sistem gereksinimleri neler? Batman Arkham Knight Kaç GB?

Batman - 12.08.2022
Batman Ramazan imsakiyesi! Batman iftar saati ne zaman? Batman imsak saati ne zaman? Batman Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

Batman Ramazan imsakiyesi! Batman iftar saati ne zaman? Batman imsak saati ne zaman? Batman Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

Batman - 29.03.2022
The Batman ne zaman vizyona giriyor? Batman ne zaman çıkacak? 2022 yapımı Batman vizyon tarihi ne zaman?

The Batman ne zaman vizyona giriyor? Batman ne zaman çıkacak? 2022 yapımı Batman vizyon tarihi ne zaman?

Batman - 03.03.2022
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan ve Dicle’nin canlandırdığı Batman, 1990 yılında il statüsü kazandı. Tarihi Sümerlere kadar uzanır. Batman isminin ortaya çıkışı söylentilere göre; şehrin sınırları içindeki İluh Tepesi’nin bulunduğu alanda kurulan Sümer şehri zamanla çökmüş ve adı ‘batmak’ fiilinden gelen Batman oldu. Batman’ın tarihi hakkındaki bilgilere mitler ve Heredot tarihinde rastlanır. Batman’ın ilçeleri; Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Merkez ve Sason’dur. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Batman haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Batman son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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