Batman Haber, Batman Son Dakika Haberleri - Haberler

Batman 599.103 (2019 itibarıyla) 599.103 41° 41° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:55 Öğle

12:25 İkindi

16:10 Akşam

19:14 Yatsı

20:38 Vali Hulusi Şahin Bld. Başkanı Hulusi Şahin - (-) Valilik Sitesi http://www.batman.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.batman.bel.tr/ Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 6 Yüzölçümü 5 km2 Rakım 550m Posta Kodu 72000 Alan Kodu 266 Plaka Kodu 72 Koordinatı 37.88738, 41.13221 Batman Seçim Sonuçları

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan ve Dicle’nin canlandırdığı Batman, 1990 yılında il statüsü kazandı. Tarihi Sümerlere kadar uzanır. Batman isminin ortaya çıkışı söylentilere göre; şehrin sınırları içindeki İluh Tepesi’nin bulunduğu alanda kurulan Sümer şehri zamanla çökmüş ve adı ‘batmak’ fiilinden gelen Batman oldu. Batman’ın tarihi hakkındaki bilgilere mitler ve Heredot tarihinde rastlanır. Batman’ın ilçeleri; Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Merkez ve Sason’dur. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Batman haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Batman son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.