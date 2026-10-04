DÜSEM'in bilirkişilik eğitimi başladı, çevre illerden yoğun katılım var

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSEM) tarafından düzenlenen bilirkişilik eğitimleri, başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilen merkez, 2017 yılından bu yana bölgedeki uzmanlık ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Yargı süreçlerinin en önemli unsurlarından biri olan ve mahkemeler, savcılıklar ile idari makamların teknik, bilimsel konularda başvurduğu bilirkişilik mekanizması için "Bilirkişilik Temel Eğitimi" alma şartı bulunuyor.

Bu kapsamda DÜSEM, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla yüz yüze eğitim programları icra ediyor.

Programın detaylarına ilişkin bilgi veren DÜSEM Müdürü Doç. Dr. Fatih Selim Erdamar, eğitimin Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

Erdamar, 24 saat süren programın 12 saatinin teorik, 12 saatinin ise uygulamalı eğitimlerden oluştuğunu ifade etti.

Programı başarıyla tamamlayan adaylar, resmi bilirkişilik başvurusu için zorunlu olan eğitim şartını yerine getirmiş olduğunu aktaran Erdamar, eğitimlerin sadece Diyarbakır ile sınırlı kalmadığını, Batman, Mardin, Şırnak ve Muş gibi illerden de yoğun katılım gerçekleştiğini kaydetti.

Erdamar, merkezin yürüttüğü eğitim faaliyetlerine sağladığı katkılardan ötürü Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'a ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA