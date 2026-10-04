Haberler

DÜSEM'in bilirkişilik eğitimi başladı, çevre illerden yoğun katılım var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dicle Üniversitesi DÜSEM'in düzenlediği bilirkişilik eğitimleri başladı. 24 saatlik programı tamamlayan adaylar zorunlu eğitim şartını yerine getirmiş olacak; eğitime Batman, Mardin, Şırnak ve Muş gibi illerden yoğun katılım var.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSEM) tarafından düzenlenen bilirkişilik eğitimleri, başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilen merkez, 2017 yılından bu yana bölgedeki uzmanlık ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Yargı süreçlerinin en önemli unsurlarından biri olan ve mahkemeler, savcılıklar ile idari makamların teknik, bilimsel konularda başvurduğu bilirkişilik mekanizması için "Bilirkişilik Temel Eğitimi" alma şartı bulunuyor.

Bu kapsamda DÜSEM, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla yüz yüze eğitim programları icra ediyor.

Programın detaylarına ilişkin bilgi veren DÜSEM Müdürü Doç. Dr. Fatih Selim Erdamar, eğitimin Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

Erdamar, 24 saat süren programın 12 saatinin teorik, 12 saatinin ise uygulamalı eğitimlerden oluştuğunu ifade etti.

Programı başarıyla tamamlayan adaylar, resmi bilirkişilik başvurusu için zorunlu olan eğitim şartını yerine getirmiş olduğunu aktaran Erdamar, eğitimlerin sadece Diyarbakır ile sınırlı kalmadığını, Batman, Mardin, Şırnak ve Muş gibi illerden de yoğun katılım gerçekleştiğini kaydetti.

Erdamar, merkezin yürüttüğü eğitim faaliyetlerine sağladığı katkılardan ötürü Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'a ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadirov artık bordo bereli! Putin'den Çeçen lidere büyük terfi

Çeçen lider Kadirov'a büyük terfi!
TEKNOFEST Güneydoğu'da son gün coşkusu! Türk Yıldızları son kez semaları süsleyecek

TEKNOFEST Güneydoğu'da kapanış coşkusu! Semaları son kez süsleyecekler
Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! 'Evlilik yaramış'

Ünlü oyuncuyu görenler aynı detaya takıldı! "Gençleşmiş resmen"
Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi

Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi

Eski SPK Başkanı için harekete geçildi
Danla Bilic 9. kez ameliyat masasına yattı: Sağlık durumunu açıkladı

"Yalvarıyorum, yaptırmayın" demişti! Danla Bilic 9. kez ameliyat oldu
Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti

Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti