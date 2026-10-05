Batman Sera Organize Tarım Bölgesi'nde ilk boru döşendi, Nasıroğlu ihracatı vurguladı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Sera Organize Tarım Bölgesinin 1. Etap Altyapı Yatırımlarının başlangıç töreninde, projenin kentin tarımsal üretim ve ihracat kapasitesini önemli ölçüde artıracağını söyledi.

Nasıroğlu'nun katıldığı törende, yaklaşık bin 135 dönümlük alanda kurulacak Sera Organize Tarım Bölgesinin altyapı çalışmaları kapsamında ilk boru döşendi. Burada konuşan Nasıroğlu, Batman'ın geleceği açısından önemli bir adım atıldığını söyledi. Batman'ın tarımsal üretimde önemli bir tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Nasıroğlu, kentte özellikle böğürtlen ve seracılık alanında elde edilen sonuçların üretim potansiyelini ortaya koyduğunu kaydetti. Nasıroğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Batman ziyareti sırasında kentin üretim kapasitesini yerinde gördüğünü ifade ederek Sera Organize Tarım Bölgesi için destek sağlandığını aktardı. Projenin sadece sebze üretimiyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Nasıroğlu, seraların iskeleti, camları, sulama sistemleri ve teknolojik altyapısının da Batman'daki sanayi kuruluşları tarafından üretilebileceğini dile getirdi. Nasıroğlu, "Biz burada sadece seranın meyvesini, sebzesini getirmeyeceğiz. Bunu alacağız, paketleyeceğiz, Avrupa'ya göndereceğiz, Amerika'ya göndereceğiz" dedi.

Nasıroğlu, Batman'ın verimli toprakları ve güneşinin tarımsal üretim açısından önemli avantajlar sunduğunu belirterek, kentte üretilen ürünlerin Türkiye'nin yanı sıra dünya pazarlarına ulaştırılması gerektiğini söyledi. "Biz Batman'da bu çalışma azmimizle, bu birlik beraberliğimizle bugün konuştuğumuz şeyden 10 sene sonra çok daha farklı şeyler konuşacağız" diyen Nasıroğlu, projenin Batman'ın ekonomik yapısına ve üretim kültürüne önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Yaklaşık 1 milyar liralık katma değer oluşturması ve bin 500 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen bölgede modern seracılık ve topraksız tarım teknikleri kullanılacak. Yılın 12 ayı üretim yapılması planlanan bölgede yıllık yaklaşık 30 bin ton sebze üretilmesi hedefleniyor. Üretimden paketlemeye, soğuk hava depolarından lojistiğe kadar tüm süreçlerin aynı üretim ekosistemi içerisinde yürütülmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı