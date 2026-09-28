Batman'dan Zonguldak'a atanan Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Vali'yi ziyaret etti

Batman'dan Zonguldak'a atanan Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Vali'yi ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne atanmasının ardından göreve başladı. Yeni görevine başlayan Kaba, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, Kaba'ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.
Batman'dan Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Kaba, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Kaba, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Sinan Ergen'in ardından Zonguldak'ta göreve başladı.
Emniyet müdürleri atama kararıyla Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba da Zonguldak İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.
Yeni görevine başlayan Kaba, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, Kaba'ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.