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Batman Gercüş'te aynı aileden 2 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

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Batman Gercüş'te aynı aileden 2 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
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Batman'ın Gercüş ilçesinde dün akşam yemeğinde topladıkları mantarı yiyen aynı aileden 2 kişi zehirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi Gercüş Devlet Hastanesi'ne, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde akşam yemeğinde topladıkları mantarı yiyen aynı aileden E.K. (24) ve M.S.K. (35) zehirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kesiksu köyünde meydana geldi. E.K. ve M.S.K., topladıkları mantarları yedikten kısa süre sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi'ne, buradan da ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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