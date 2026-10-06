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Batman'da 4 bin kişinin katıldığı törende 49 öğrenci icazet aldı, 22'si hafız oldu

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Batman'da 4 bin kişinin katıldığı törende 49 öğrenci icazet aldı, 22'si hafız oldu
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Batman İlim Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 49 öğrenci, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı icazet merasiminde belgelerini aldı. 22 öğrenci hafız olarak mezun olurken, törende ilmin toplumun manevi yapısı için önemi vurgulandı.

Batman'da dini eğitimlerini tamamlayan 22'si hafız olmak üzere 49 öğrenci düzenlenen icazet merasimi ile icazet belgelerini aldı.

Batman İlim Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim ve dini ilimleri tamamlayan öğrenciler için yaklaşık 4 bin kişinin katılımı ile icazet merasimi düzenlendi. Programa bölge illerden gelen kanaat önderleri, alimler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi. Merasim töreninde İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Gökçe, Medrese Müderrislerinden Molla Maşuk Konak ve mezun olan öğrenci konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda ilmin insan hayatındaki yeri ve toplumların geleceği, toplumların inşası açısından taşıdığı önem üzerinde vurgulandı. İl Müftüsü Durmuş konuşmasında öğrencilerin aldıkları dini eğitimin yalnızca bireysel gelişimleri açısından değil, toplumun manevi yapısının korunması açısından da önemli olduğunun altını çizdi. Kur'an-ı Kerim ve dini ilimlerin öğrenilmesinin gençlerin geleceklerine yön vermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Durmuş, mezun olan öğrencilerin gelecek nesillerin inşasında önemli görevler üstleneceğini söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Gökçe ise çocukların eğitiminde ailelerin sorumluluğuna dikkat çekerek, ailelerin çocuklarının maddi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra onların manevi gelişimlerine, çağdaş eğitimlerinin yanında ilim öğrenmelerine de önem vermeleri gerektiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan öğrencilere icazet belgeleri verildi.

İcazet töreni yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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