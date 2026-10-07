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Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor

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Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor Haber Videosunu İzle
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
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Batman'da icazet törenine katılan hafız öğrencilerin fotoğrafının altına "koyun sürüleri" yazan kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmen olduğu ileri sürülen şahısla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından da inceleme başlatılırken, tepkilerin ardından hesabını kısıtlayan kişinin daha önce de benzer paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

  • Batman'da 57 kız öğrenci için düzenlenen hafızlık icazet törenine ait fotoğrafın altına sosyal medyada hakaret ve aşağılama içeren yorumlar yapıldı.
  • Sosyal medyada 'Zülbiye' ismiyle yer alan ve öğretmen olduğu iddia edilen kişi hakkında MEB yetkililerince inceleme başlatıldı.
  • Avukat Yunus Arı, ilgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına dini değerleri aşağılama suçundan suç duyurusunda bulundu.

Batman'da 57 kız öğrenci için gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine ilişkin paylaşılan fotoğrafın altına sosyal medyada hakaret ve aşağılama içeren yorumlar yapılması kamuoyunda tepkiye yol açtı. Sosyal medyada "Zülbiye" ismiyle yer alan ve öğretmen olduğu iddia edilen şahısla ilgili MEB yetkililerince inceleme başlatıldı.

BAŞKA PAYLAŞIMLARA DA TEPKİ ÇEKEN YORUMLAR YAPMIŞ

Öte yandan, kullanıcının başka paylaşımların altına da skandal yorumlar yazdığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da tesettüre girdiği için tören düzenlenen kız çocuklarının paylaşımına tepki gösteren şahsın, bir başka hafızlık töreni için "sömürge ve mandayı savunan tipler", ayrıca bir paylaşımın altına da "kahrolsun şeriat" yazdığı görüldü.

"DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞIMA" SUÇUNDAN DAVA

Olayın ardından Avukat Yunus Arı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreci yakından takip edeceğini vurgulayan Avukat Arı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Batman'da 57 hafız kız öğrencimizin icazet töreninde Zülbiye öğretmen diye bir kişi, paylaşımın altına onlara yönelik kabul edilemez ifadeler kullanıyor ve bu şekilde bir paylaşımda bulunuyor. Ben de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bu konu hakkında dini değerleri aşağılama suçu nedeniyle suç duyurusunda bulundum. Soruşturmayı sonuna kadar takip edeceğim. Bu öğretmen nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görmüş bir öğrenci ve aile varsa benimle iletişime geçebilir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Koyun sürüsü önündekini takip edip ateşe atlayan sürüdür. Hafızlık ise yüksek bir mertebedir. Er geç anlayacaklar ama o gün iş bitmiş olacak

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Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Şimdi ne bu...Yuzleride görünmüyor Kuran'da da böyle bir şey yok...Arkadaş kendinize gelin, Kur'an'ı anlayarak okumak düşünmek ve gereğini yerine getirmektir hafızlık..

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